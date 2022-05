Gewesslers Gutschein: So wird der Klimabonus ausbezahlt

Gutschein

Das Ministerium diskutierte verschiedene Lösungsansätze – etwa Barüberweisungen. Nun steht fest: Wer kein Konto hat, erhält den Klimabonus als Gutschein. Diesen Gutschein bringt die Post als RSa-Brief. Er kann in weiterer Folge bei einer Bank gegen Bargeld eingetauscht oder in Geschäften eingelöst werden. In welchen Geschäften? Das ist noch nicht restlos geklärt. Im Juni erhalten laut Ministerium alle Haushalte noch ein Informationsschreiben.

Kosten

Um die Abwicklung der Briefe dürfte sich ein Bankpartner kümmern. Geschätzter Kostenpunkt laut Ministerium: 25 bis 30 Millionen Euro.

Zeitpunkt

Während die CO 2 -Bepreisung bereits ab Juli gilt, wird der Klimabonus später überwiesen. „Bis zum Oktober haben wir alles fertig: Dann startet die Auszahlung“, sagt Gewessler. Man habe viel Zeit in die Vorbereitung des Projekts investiert: „Mir ist wichtig, dass die Auszahlung gut funktioniert.“