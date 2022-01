Neue Details zum Klimabonus: Wie das Geld beim Empfänger landet

Anspruchsberechtigt ist, wer 183 Tage im Jahr in Österreich seinen Hauptwohnsitz hat. Egal, ob erwerbstätig oder nicht. Das klärt das Klimabonusgesetz, das ab März gilt. Um das Geld überhaupt überweisen zu können, muss das Klimaministerium eine völlig neue Datenbank aufsetzen. Dafür muss es diverse Datensätze anfordern: das Melderegister aus dem Innenministerium, Kontodaten vom Finanzamt, Daten der Pensionsversicherungsanstalten und aus dem Sozialministerium.

„Auf Basis dieser Daten arbeiten wir an passenden Auszahlungsmöglichkeiten für alle Menschen in Österreich“, heißt es aus dem Ministerium auf KURIER-Nachfrage. Was bedeutet in diesem Fall „passend“?

An sich sollte jeder Anspruchsberechtigte seinen Betrag direkt überwiesen bekommen, aber: „Da nicht alle Menschen in unserem Land über ein Konto verfügen, wird es jedenfalls auch Alternativen zur Überweisung brauchen.“ Aktuell arbeite ein Projektteam daran, „welche Form, für welche Person am besten und am praktikabelsten“ sei.

„Klar ist für uns: Die Menschen sollen den Klimabonus möglichst einfach bekommen. Deshalb wird es auch kein Antragsverfahren geben“, verlautet aus dem Ministerium.

Eine Auszahlung per Antrag wäre eine Notvariante gewesen, steht aber nicht mehr zur Debatte. Alle offenen Punkte, mitsamt dem generellen Modus der Auszahlung, will das Ministerium bis Juli über Verordnungen regeln.