Gesetz für Steuerreform: Offene Fragen beim regionalen Klimabonus

Der Gesetzesentwurf zur ökosozialen Steuerreform ist am Montag in eine vierwöchige Begutachtung gegangen. Mehrere Punkte sind noch offen und werden über Verordnungen geregelt. Etwa, wieder regionale Klimabonus ausbezahlt wird. Zur Erinnerung: Je nachdem, wie gut oder schlecht ihre Verkehrsanbindung ist, erhalten erwachsene Personen mit Hauptwohnsitz in Österreich 100, 133, 167 oder 200 Euro pro Jahr. Personen unter 18 bekommen jeweils die Hälfte. Menschen mit Behinderungen, die eine Mobilitätseinschränkung haben, erhalten unabhängig vom Wohnort 200 Euro.

Wie erfolgt die Auszahlung? Das steht eben noch nicht fest. Zuständig ist das Klimaschutzministerium (BMK) von Leonore Gewessler (Grüne). Das BMK verfügt aktuell aber nicht über die notwendigen Daten der Bezugsberechtigten. Der Gesetzestext verpflichtet die "kompetenten Behörden und Dienststellen", dem BMK die nötigen Daten zur Verfügung zu stellen - entweder "automationsunterstützt" oder durch eine "elektronische Schnittstelle". Mögliche Schnittstellen gibt es bei den Sozialversicherungen und beim Finanzamt.

Wie die technische Abwicklung konkret aussieht, soll das BMK in den kommenden Monaten via Verordnung regeln - im "Einvernehmen" mit dem Finanzministerium und dem Sozialministerium. Der Klimabonus wird in Zukunft analog zur CO2-Bepreisung ansteigen. Nach 2022 soll das BMK jährlich ebenfalls per Verordnung festlegen, wie hoch die Summe ausfällt.

CO2-Bepreis könnte sich noch ändern

Warum ist noch unklar, wie hoch der Bonus dann ausfällt? Die türkis-grüne Bundesregierung hat sich zwar auf einen Pfad bei der CO2-Bepreisung geeinigt. In Stein gemeißelt ist aber nur der Einstiegspreis: 2022 kostet eine Tonne CO2 30 Euro. 2023 soll der Betrag dann auf 35, 2024 auf 45 und 2025 auf 55 Euro ansteigen. Ab 2026 soll es einen EU-weiten CO2-Emissionshandel für sämtliche Lebensbereiche geben.

Die Steuerreform beinhaltet aber einen sogenannten Preisstabilitätsmechanismus für den Emissionshandel. Steigen etwa die fossilen Energiepreise für private Haushalte in einem Jahr um mehr 12,5 Prozent, halbiert sich im Folgejahr die Erhöhung der CO2-Beipreisung. Sinken die fossilen Energiepreise, wird die Erhöhung des CO2-Preises im Folgejahr um 50 Prozent gesteigert.