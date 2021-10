Korruptionsskandale: Was läuft schief im Staate?

Es ist kein Zufall, dass die Fehlentwicklungen gerade in der Zeit von Werner Faymann und Sebastian Kurz kulminierten. Beide haben ihr Leben nur in ihrer Partei verbracht, hatten zuvor kaum Kontakt mit der Außenwelt. Sie wurden beruflich sozialisiert wie oben beschrieben. Kurz vereint in sich den ÖVP-Kampfauftrag gegen die Dominanz der SPÖ (im roten Wien) und die Unantastbarkeit des Stimmenbringers. Auch Werner Faymann hatte mit seiner Liesinger Partie die SPÖ beherrscht, und wer sie kritisierte, galt als zu bekämpfender Feind. Faymann wurde wegen seiner Kunst des Machterhalts – er war der Erfinder der neuartigen Medienbeeinflussung – in der SPÖ verehrt.

Einziges Karrierekriterium in solchen Systemen ist bedingungslose Loyalität zum Rudelführer (das geht aus den Chats gut hervor). Die Wichtigkeit der Seilschaftsmitglieder leitet sich von deren Zentralgestirn ab.

Die Folge ist eine Negativauslese von Personal in der Politik. Kaum ein vernünftiger Mensch will sich dermaßen entmündigen lassen. So bleiben die Seilschafts-Parteien ein geschlossenes System und versagen in einer ihrer Hauptaufgaben, für die sie vom Steuerzahler gar nicht wenig Geld bekommen – der Bereitstellung von gutem Personal für Staatsämter.