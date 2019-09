Österreichs Skandale im Rückblick: Das Land der Affären

Politische Affären, Korruption, Vertuschungen – tausende Seiten Akten wurden damit in der Zweiten Republik gefüllt. Doch haben die Skandale der vergangenen Jahrzehnte etwas verändert?"Sie bleiben nicht völlig ohne Folgen“, erklärt Walter Geyer, der der erste Antikorruptionsstaatsanwalt Österreichs war. Denn die Gesetze würden danach oft verschärft. Aber: "Einen Paragrafen, der die Korruption endgültig beendet, gibt es nicht."

Es wird ihn auch nicht geben. Nachgeschärft werde auch auf der Gegenseite. Sie passt sich an die neuen Gesetze an. Politische Korruption ist oft moralisch gesehen verwerflich, juristisch jedoch in vielen Bereichen nicht klar geregelt.