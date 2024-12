Korruption in der Politik: "Höhere Gehälter wären auf lange Sicht günstiger"

Zehn Forderungen stellt Transparency International Austria an die künftige Bundesregierung. Der KURIER hat darüber mit Bettina Knötzl, Präsidentin des Beirats und Rechtsanwältin in Wien, gesprochen.

Auch im Bund formiert sich gerade eine neue Regierung. Wie hoch sind Ihre Erwartungen an die Neos, die sich ja gerade in den U-Ausschüssen zum Thema Korruption stark eingesetzt haben?

Bettina Knötzl: Integres Handeln wird noch immer geschätzt. Allerdings ist eine zunehmende Politikverdrossenheit wahrzunehmen und es ziehen Themen, die Ängste schüren, wie zum Beispiel Immigration. Umso wichtiger ist es, Vertrauen in die Regierung aufzubauen. Das kann man am besten, indem man für Transparenz sorgt.

KURIER: In der Steiermark ist die FPÖ trotz Korruptionsskandals mit einem Rekordergebnis Erster geworden. Sind den Menschen „saubere Politik“ und Transparenz in Wahrheit egal?

Jede Regierung sollte ein Interesse daran haben, das Thema zum Schwerpunkt zu machen. Wir sehen ja, was nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa und in den USA passiert. Dem Generalverdacht der Bevölkerung, dass alle Politiker korrupt sind, muss ernsthaft begegnet werden. Transparenz war auch bei den Grünen ein großes Thema. Transparency International hat jetzt zehn Forderungen an eine neue Regierung aufgestellt. Haben die Grünen so wenig weitergebracht?

Die letzte Regierung hat einiges weitergebracht – wir haben beispielsweise endlich ein Informationsfreiheitsgesetz. Das Problem ist, dass es in Koalitionen immer Kompromisse gibt. Bei diesem Gesetz merkt man das unter anderem an den vielen Ausnahmen von der Informationspflicht. Wir werden sehen, wie die Informationsfreiheit in den Behörden in der Praxis gelebt wird, aber beim Gesetz wird man auch noch an den Schrauben drehen müssen. So fehlt etwa der Informationsfreiheitsbeauftragte. Eine langjährige Forderung von Transparency lautet, die Freunderlwirtschaft abzudrehen. Hat sich während jetzigen Regierung etwas verbessert – oder sind die Grünen genau wie alle anderen? Wie sauber ein Politiker gearbeitet hat, zeigt sich erst Jahre später, weil vieles erst im Nachhinein bekannt wird. Wir sehen aber weiterhin: Österreich ist ein kleines Land und es gibt eine Machtkonzentration in Wien. Dadurch funktionieren die Netzwerke besonders gut.

Sind solche Netzwerke nicht auch ein Stück weit legitim? Es ist ja auch in der Privatwirtschaft so, dass man auf höherer Ebene Leute will, die loyal sind, denen man vertraut, die für Kontinuität sorgen. Die Frage ist: Worauf basiert dieses Vertrauen? Darauf, dass jemand ein treuer Parteifreund ist oder auf der fachlichen Kompetenz, die er sich aufgebaut hat? Auch in der Privatwirtschaft will ich den besten Kopf haben, nicht die besten Seilschaften. Die besten Köpfe gehen in die Privatwirtschaft, weil sie dort deutlich besser verdienen als in der Politik. Guter Punkt. Darum sage ich auch: Wir sollten uns eine korruptionsfreie Politik leisten wollen. Höhere Gehälter wären sicher ein Weg, um die Politik für besonders qualifizierte Kräfte zu attraktivieren. Auf lange Sicht ist das günstiger. Korruption kostet den Staat viel mehr.

Verdienen Regierungsmitglieder zu wenig?

Jemand, der den Job wirklich ausfüllt und nicht nur Golf spielen geht, ist für das, was er leistet, unterbezahlt. Eine faire Entlohnung reduziert auch die Anfälligkeit für Korruption. Wer das Gefühl hat, er wird nicht fair bezahlt, der ist eher geneigt, Unrechtes zu tun, weil er seine Taten damit auch vor sich selbst rechtfertigen kann.

Sie fordern verpflichtende Compliance-Kurse für Politiker. Warum? Wir sehen, dass vielen das nötige Wissen und Bewusstsein fehlt – gerade wenn es um Transparenz oder um Interessenskonflikte geht. Ich frage meine Klienten: Würde es Sie stören, wenn das, was Sie da tun, morgen in der Zeitung steht? Das ist ein relativ simpler Test, um ein Gefühl für rechtmäßiges Handeln zu bekommen. Aber darüber hinaus wäre es wichtig, dass jeder, der ein Amt antritt, eine Compliance Schulung mit regelmäßigen Auffrischungen macht. Ich denke auch an kleinere Gemeinden, wo solche Schulungen auch eine gewisse Sicherheit im Handeln schaffen würden.

Transparency stellt zehn Forderungen an die Regierung Heute, 9. Dezember, ist der Welt-Anti-Korruptionstag der Vereinte Nationen – Gelegenheit für NGOs wie Transparency International, weltweit auf das Ausmaß und die Folgen von Korruption aufmerksam zu machen. In Österreich, wo die Ibiza-Affäre und Vorwürfe des Postenschachers und der Inseratenkorruption die vergangenen Jahre geprägt haben, stellt Transparency zehn konkrete Forderungen an die neue Bundesregierung, die gerade am Entstehen ist. Forderung Nummer eins betrifft die Staatsanwaltschaften: zwar hatte sich die noch amtierende Regierung die Einführung einer unabhängigen Weisungsspitze vorgenommen, zwischen ÖVP und Grünen gab es dann aber zu große inhaltliche Differenzen. Transparency fordert jetzt, dass die neue Regierung das Projekt in Angriff nimmt. Gefordert wird zudem eine Stärkung insbesondere der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA); etwa, indem Berichtspflichten reduziert werden, was auch zu einer Beschleunigung der Verfahren führen soll. Verbessert werden soll der Schutz von Hinweisgebern (Whistleblower) und der Rechtsschutz für potenzielle Kronzeugen – bei Letzterem sollen laut Transparency die Haftungsfolgen überdacht werden. Gemeint ist hier die Tatsache, dass Kronzeugen zwar straffrei bleiben, aber Schadenersatz zahlen müssen – und das kann existenzbedrohend sein. Die von Türkis-Grün geschaffene Informationsfreiheit (inklusive Abschaffung des Amtsgeheimnisses) tritt am 1. September 2025 in Kraft, Transparency wünscht sich aber noch Verbesserungen wie die Einführung eines Informationsfreiheitsbeauftragten, der Antragsteller unterstützt. Auf der Wunschliste von Transparency stehen auch Maßnahmen gegen Postenschacher – dazu gehören Compliance-Vorgaben für Parteiangehörige und Schulungen für Führungskräfte bzw. Bürgermeister. Vorgeschlagen wird auch die Einführung eines Korruptionsregisters. Dort sollen entsprechende Verurteilungen gesammelt werden, um Wiederholungstäter zu identifizieren.