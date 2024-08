Neos wollen Transparenz-Offensive

Wie bei jenen zu Bildung und Schuldenbewältigung soll ein Programm erarbeitet werden, das man nach dem Urnengang umzusetzen gedenkt, wie Parteichefin Beate Meinl-Reisinger in einer Pressekonferenz kundtat. Die Neos wollten den Österreichern transparent darlegen, was sie nach der Wahl erwarte - etwa eine Halbierung der Parteienförderung.

240 Millionen würden hier landesweit ausgeschüttet, viel zu viel, wie Meinl-Reisinger findet. Das eingesparte Geld sollte in eine echte Medienförderung fließen, was aus ihrer Sicht auch ein Beitrag gegen Korruption wäre.

Weiters vorschlagen will die Neos-Chefin, dass künftig bei Postenbesetzungen unabhängige Kommissionen einen verbindlichen Erstvorschlag erstellen. Die Ausgaben in den Ministerien sollen zu 100 Prozent transparent werden. Was an weiteren Vorschlägen seitens der Gruppe hinzukommt, soll im September präsentiert werden - Expertise holen sich die Neos etwa bei Transparency International, dem Forum Informationsfreiheit und Proponenten des Anti-Korruptionsvolksbegehrens.