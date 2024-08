Brucknerhaus-Affäre: Luger gibt erstmals Fehler öffentlich zu

Jetzt ist er selbst Teil der Affäre. Denn heute, Dienstag, hat er in einer schriftlichen Stellungnahme zugegeben, dass er Fragen aus dem Hearing an Dietmar Kerschbaum weitergegeben hat. Das ist einer der vielen Vorwürfe, die seit Ende des Vorjahres bekannt waren. Nämlich, dass schon die Bestellung Kerschbaums geschoben gewesen sei.

Bislang hat sich der Linzer SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger in der Öffentlichkeit als jene Person positioniert, die Aufklärung in der Brucknerhaus-Affäre um den mittlerweile entlassenen künstlerischen Direktor Dietmar Kerschbaum vorantreibt.

Luger hatte sich dazu nie geäußert. Jetzt ist offenbar der Druck zu groß geworden. "Nach der öffentlich kritisierten Entwicklung der Linzer Veranstaltungsgesellschaft (LIVA) wurde Dietmar Kerschbaum aufgrund seiner Kompetenz als Kulturmanager 2017 von einer zwölfköpfigen Jury mit eindeutiger Mehrheit zum neuen künstlerischen Leiter der LIVA und somit des Brucknerhauses bestellt", erinnert Luger an die Entscheidung.

Die voraussichtlichen Reaktionen der politischen Mitbewerber müsse er "zur Kenntnis nehmen und sind parteipolitisch nachvollziehbar". Er bedauere jedoch zutiefst, "dass ich in diesem Fall den Linzerinnen und Linzern als Bürgermeister ein schlechtes Beispiel gegeben habe".

Er habe immer versucht, das Beste für Linz zu geben, in diesem Fall habe er einen Fehler gemacht: "Auch wenn man das Richtige für die Stadt Linz will, ist es nicht okay, wie ich mich damals verhalten habe. Dafür möchte ich mich aufrichtig entschuldigen und um Verzeihung bitten."

Der Stellungnahme von Luger war offenbar eine Anfrage der Oberösterreichischen Nachrichten vorangegangen. Denn der Anwalt Kerschbaums hat gegenüber der lokalen Tageszeitung einen Chat-Verlauf zwischen Luger und Kerschbaum bestätigt, in dem die Übermittlung der Hearing-Fragen an Kerschbaum aufgeschienen sind.