Brucknerhaus: Kerschbaum soll privat am Lido Sounds verdient haben

Fast 100 Seiten umfasst der Bericht des Kontrollamts über die Brucknerhaus-Affäre und den früheren künstlerischen Leiter Dietmar Kerschbaum.

So hat das Kontrollamt penibel 50 künstlerische Engagements von Kerschbaum während seiner Zeit als Leiter des Brucknerhauses aufgelistet. Engagements in Amsterdam, Peking und Hamburg finden sich darunter, ebenso in London, Berlin und Nürnberg. Und in Jennersdorf im Burgenland.