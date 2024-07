Kontrollbericht zu Brucknerhaus: Luger will Kerschbaum sofort loswerden

Am 12. März, am selben Tag als Medien über die Gebarung, insbesondere der künstlerischen Geschäftsführung der LIVA, berichteten, habe er das städtische Kontrollamt mit der Sonderprüfung der LIVA beauftragt.

Luger zeigte sich enttäuscht: "Offensichtlich hat sich die Künstlerische Geschäftsführung weder an die verbindlichen Vergabegrundsätze der LIVA gehalten noch wurden Compliance Regeln eingehalten. So genannte Insichgeschäfte mit sich selbst bzw. mit seiner Gattin sowie Geschäfte mit Firmen und Vereinen, in denen Dietmar Kerschbaum Funktionen ausübt bzw. die ihm nahestehen, stehen an der Spitze der vom Kontrollamt erhobenen Vorwürfe."

Fall für die Staatsanwaltschaft

Laut Luger habe das Kontrollamt aufgrund der neu hervorgekommenen Erkenntnisse empfohlen, einzelne Sachverhalte der Staatsanwaltschaft zur Prüfung zu übermitteln.

Luger ist jedenfalls überzeugt: "Die im März ausgesprochene Freistellung hat sich als richtige Vorgehensweise erwiesen. Die nun bekanntgewordenen Vorwürfe sind schwerwiegender als ursprünglich angenommen.“