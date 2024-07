Brucknerhaus-Affäre: Luger attackiert jetzt ÖVP-Stadträtin

Der Kontrollamtsbericht zur Affäre um das Brucknerhaus in Linz und seinen - derzeit noch freigestellten - künstlerischen Leiter Dietmar Kerschbaum hat für SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger so viele neue Vorwürfe ans Tageslicht gebracht, dass er unmittelbar danach aufgrund des vertraulichen Berichts eine sofortige Trennung von seinem früheren engen Freund als Chef des Brucknerhauses für notwendig erachtet hat.

Das hat Bürgermeister Luger in einer schriftlichen Stellungnahme nach der Sitzung bestätigt. Auch die Compliance-Prüfung durch die KPMG habe weitere schwere Verfehlungen der künstlerischen Geschäftsleitung offengelegt - auch hier gehe es um Spesen, Dienstreisen, Vergabevorgänge, Nebenbeschäftigungen und "ein den Compliance-Richtlinien völlig widersprechendes Führungsverhalten".

Heute, Dienstag, hat der Aufsichtsrat in einer knapp vierstündigen Sitzung einstimmig dazu durchgerungen, der zuständigen Kultur- und Veranstaltungsholding zu empfehlen, das Dienstverhältnis mit Kerschbaum aufzulösen.

"Das hat mich überrascht", ließ Luger wissen, um auch in diesem Aspekt die Flucht nach vorne anzutreten und ÖVP-Vizebürgermeister Martin Hajart zu attackieren: "Die Faktenlage ist eindeutig, hier ist nun der ÖVP-Obmann an der Reihe, die politische Verantwortung zu übernehmen."

Lang-Mayerhofer kontert

Konkret greift Luger damit die Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer an. Die ÖVP hat umgehend reagiert und die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen. „Ich bin schockiert, dass jetzt mit haltlosen Vorwürfen gegen meine Person versucht wird, von dem eigentlichen Brucknerhaus-Skandal abzulenken“, weist die Kulturstadträtin die von Luger erhobenen Vorwürfe aufs Schärfste zurück.

„Als Stadträtin habe ich ein klares Berufsverbot. Ich bin bei der Firma meines Mannes beteiligt, der diese auch operativ führt", erklärt sie in einer Stellungnahme. Der Neubau des Kassapults sei 2019 von dem damals zuständigen Linzer Architekturbüro geplant und die Firma MAYLAN (das Unternehmen von Lang-Mayerhofer und ihrem Mann) vom beauftragten Architekten zu einer Angebotslegung geladen worden.

"Es wurde letztlich als Bestbieter ausgewählt", versichert Lang-Mayerhofer, "ich bin davon ausgegangen, dass die beiden Vorstandsdirektoren den formalen Berichtspflichten immer nachgekommen sind. Mir war eine korrekte Vorgehensweise immer wichtig – was so auch in dem Compliance-Bericht der KPMG hiermit bestätigt wird.“