Kochers Reform-Marathon: Viele Baustellen im neuen Superministerium

Wo bleibt Kochers Arbeitsmarktreform?

Sie ist das Kernprojekt von Kochers Amtszeit als Arbeitsminister. Österreichs Arbeitsmarkt soll flexibler werden, die Langzeitarbeitslosigkeit langfristig sinken. Bis Ende Juni soll ein Paket vorliegen. Kocher würde das Arbeitslosengeld gerne degressiv gestalten: Arbeitslose bekommen anfangs mehr, später weniger. Zudem möchte Kocher den geringfügigen Zuverdienst, den Arbeitslose derzeit beziehen dürfen, restriktiver gestalten.



Reichen Migration und Rot-Weiß-Rot-Karte gegen den Fachkräftemangel?

Nein. Die jüngst reformierte Rot-Weiß-Rot-Karte, die den Zugang zum Arbeitsmarkt für Drittstaatsangehörige erleichtern soll, wird nicht ausreichen. Es gibt mehr offene Stellen als Arbeitssuchende. In Branchen wie Pflege, IT und Tourismus mangelt es an Fachkräften. Es fügt sich insofern gut, dass Kocher nun auch Köstingers Tourismus-Agenden übernimmt. Die Situation der Branche hat sich durch Corona nicht verbessert: Schlechte Arbeitsbedingungen und mäßige Bezahlung sorgen für ein negatives Image und viele offene Stellen. An Reformen kann Kocher nun mit der neuen Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler, Obfrau der Hotellerie-Fachgruppe in der Wirtschaftskammer (WKO), arbeiten.

Welche Wirtschaftsreformen sind überfällig?

Ein Beispiel: Bereits 2019 forderte der Rechnungshof eine anwenderfreundlichere Regelung der Gewerbeordnung. Wer in Österreich etwa Gärtner werden will, braucht Befähigungszeugnisse über tendenziell triviale Tätigkeiten wie das Jäten oder Mulchen. Bleibt abzuwarten, ob sich Kocher hier im Gegensatz zu Schramböck mit der WKO anlegen möchte.

Welche Rohstofffragen gehören geklärt?

Auch die Rohstoffagenden wandern zu Kocher – nicht zwingend sein Fachgebiet. Schramböck forderte vor einer Woche massives Gas-Fracking in Österreich und der EU, um von Russlands Gas unabhängig zu werden, Ex-Bergbauministerin Köstinger reagierte skeptisch. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) dürfte gespannt auf Kochers Positionierung sein.

Will auch Kocher Gewinne abschöpfen?

Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) schlug vor, Gewinne von Firmen mit Staatsbeteiligung, die vom Ukraine-Krieg profitieren, abzuschöpfen. Kocher wollte sich dazu noch nicht positionieren, will mit dem Finanzminister einen Vorschlag vorbereiten.