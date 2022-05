ÖVP-"Superminister" Kocher: "Ich werde der ÖVP nicht beitreten"

Ein neues "Superministerium", das die Bereiche Wirtschaft und Arbeit abdeckt: Arbeitsminister Martin Kocher erhält künftig auch die Agenden der zurückgetretenen Wirtschaftsministerin Margerete Schramböck. Zusätzlich wandern auch noch die Tourismus-Agenden aus dem Landwirtschaftsministerium zu Kocher. Vor Schramböck war am Montagvormittag ja auch Elisabeth Köstinger als Ministerin zurückgetreten.

Für den Bereich Tourismus wird Kocher eine Staatssekretärin zur Seite gestellt. Das Amt der Tourismus-Staatssekretärin übernimmt die Gesellschafterin und Mitgründerin der Loisium Gruppe, Susanne Kraus-Winkler.

Er habe am Dienstag in der Früh erfahren, dass er auch Wirtschaftsminister werde, sagte Kocher am Dienstag in der ZiB2. Bundeskanzler Karl Nehammer meinte zuvor, er habe genügend Zeit gehabt, den Wechsel vorzubereiten. Kocher klang anders: "Es ging schnell, aber ich glaube, die Entscheidungen sind insgesamt gut." Nach Rücksprache mit seiner Frau habe er sich dazu entschieden, Verantwortung zu übernehmen. Österreich habe im internationalen Vergleich eine relativ kleine Regierung, so der Minister.