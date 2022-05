Welchen blauen Gegenkandidaten zu Van der Bellen die Wähler vorziehen würden

Eine Prozent-Prognose abzugeben, sei aber derzeit noch unseriös. Immerhin seien noch keine Gegenkandidaten namentlich bekannt. „Der größte Unsicherheitsfaktor ist die Wahlbeteiligung, die auch wieder von weiteren Kandidaten und vom Wahlkampf abhängt“, sagt der OGM-Chef.

Er geht davon aus, dass die Wahlbeteiligung sehr gering sein wird. „Die Bundespräsidentschaftswahl sorgt nicht für Aufregung bei der Bevölkerung, vor allem, wenn Van der Bellen wieder antritt, darum wird es nur wenig Mobilisierung geben“, erklärt Bachmayer.

ÖVP, SPÖ und Neos haben bereits angekündigt, gegen Van der Bellen niemanden aufstellen zu wollen. Die FPÖ plant hingegen, eine Gegenkandidatin oder einen Gegenkandidaten ins Rennen zu schicken.

Insgesamt gibt es in der österreichischen Bevölkerung wenig Interesse an einem Wahlkampf mit mehr als zwei Kandidaten. Das ist das Ergebnis einer OGM-Umfrage im Auftrag des KURIER, bei der mehr als 1.000 Österreicher ab 16 (Cawi-Online-Interviews auf Basis des OGM-Online-Panels) befragt wurden. 63 Prozent gaben an, zwei Kandidaten würden ausreichen. 28 Prozent sind der Meinung, auch die anderen Parteien sollten Kandidaten aufstellen.