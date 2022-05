Live: Die Angelobung der neuen Regierungsmitglieder

"Es ist schon wieder was passiert" - diesen berühmten Einstiegssatz in die Romane des Autors Wolf Haas wird sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen vermutlich auch am heutigen Mittwoch wieder denken. Über hundert Mal musste das Staatsoberhaupt in seiner Amtszeit bereits im Raum mit der roten Tapetentür Gäste zu einer Angelobung empfangen. Darunter freilich nicht nur die Bundesregierung. Doch am heutigen Mittwoch darf Van der Bellen wieder einmal eine, zum Teil, neue Regierung auf den Weg schicken.

Ab 8.30 Uhr werden der neue Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, der neue Digitalstaatssekretär Florian Tursky und die neue Staatssekretärin für Tourismus Susanne Kraus-Winkler angelobt. Zudem wird Arbeitsminister Martin Kocher nun auch als Wirtschaftsminister vereidigt, Staatssekretärin Claudia Plakolm bekommt mit den Ressorts Zivildienst und Regionales ebenfalls neue Aufgaben zugeteilt.

Der KURIER berichtet ab 8.30 Uhr live: