Kocher zu Lieferkettengesetz: "Nicht das, was wir wollen"

In ihrem "Österreichplan bis 2030" sieht die ÖVP vor, die Steuer- und Abgabenquote bis 2030 auf unter 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu senken. Wie? Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat am Freitag vor Journalisten die Reformideen näher erläutert.

FLAF-Senkungen müsste man jedenfalls aus dem Budget finanzieren, sagt der Minister. Bei der Arbeitslosenversicherung sei ein gewisser Spielraum da, weil man aufgrund der demografischen Entwicklung – ältere Bevölkerung, mehr Pensionisten, weniger Arbeitende – in den kommenden Jahren voraussichtlich eine geringere Arbeitslosigkeit haben werde. „Wenn man das im Hinterkopf hat, kann man so einen Senkungspfad in den Budgets tatsächlich umsetzen“, sagt Kocher.

Der Knackpunkt auf europäischer Ebene sei zuletzt die Umsetzbarkeit gewesen: „Es ist so, dass es Gesetzestexte gibt, die gut gemeint sind, aber dann nicht das erreichen, was wir wollen.“ Der Grund: Es gebe 100 Lieferketten, deren Monitoring sich relativ rasch extrem aufblasen würde.

Zuvor begründete Kocher noch einmal, warum er sich am Freitag bei der Abstimmung über das EU-Lieferkettengesetz enthalten hat – woran Grüne und Gewerkschaften harte Kritik üben. Die EU-Staaten konnten sich bei der Abstimmung nicht einigen . Man habe weitere Verhandlungen gefordert und begrüße die Rückkehr an den Verhandlungstisch, sagt der Minister.

"Extrem hohe Kosten"

„Der jetzige Gesetzesvorschlag sieht vor, dass jedes Unternehmen in Europa jede dieser Lieferketten überwachen muss“, so Kocher. Gewisse Zulieferer in einem Drittstaat müssten also hunderte, vielleicht aus tausende Male, von europäischen Unternehmen überprüft werden. „Entweder werden gewisse Unternehmen also nicht wirklich überwacht und die Richtlinie wirkt nicht. Oder, wenn es kleinere Unternehmen sind, fallen diese – auch wenn die sauber sind – aus der Lieferkette hinaus“, sagt der Minister.

Kocher verweist deshalb auf alternative Vorschläge. Es gebe jetzt schon private Institutionen, die Bewertungen von Unternehmen vornehmen. Sie könnten Zulieferer für alle Importeure aus Europa auf eine Positiv- oder Negativliste setzen. „Dieser Vorschlag wäre gangbar und würde die Unternehmen nicht aus der Pflicht nehmen“, sagt Kocher.

Der aktuelle Vorschlag erreiche „vielleicht“ einen Teil der Ziele – allerdings „zu extrem hohen Kosten“. Dass Österreich sich nach langen Verhandlungen nun kurzfristig enthalten wird, sieht er nicht als Problem: „Österreich wird hier überhaupt nicht als Blockierer wahrgenommen.“