Koalitionsverhandlungen: Sorge um Liberalisierung des sozialen Wohnbaus

Da wäre zunächst das Thema Anlegerwohnungen . Schon eine Gesetzesnovelle im Jahr 2022 sorgte branchenintern für Unruhe. Deren Erläuterungen, so der Tenor, ließen sich dahingehend interpretieren, dass private Investoren leichter als bisher günstige Wohnungen in neu errichteten gemeinnützigen Wohnbau-Anlagen kaufen können, um sie dann teuer weiterzuvermieten. Auf Kosten von Menschen, die eine Sozialwohnung brauchen.

Sie werden vor allem von der Branche der gemeinnützigen Bauvereinigungen mit Argusaugen verfolgt. Machten doch in den vergangenen Monaten Pläne die Runde, die im Wirtschaftsministerium bzw. in ÖVP-Kreisen gewälzt werden sollen. Sie – so die Befürchtung – könnten zu einer wesentlichen Aufweichung des sozialen Gedankens im gemeinnützigen Wohnbau führen.

Branchenintern fürchtet man nun, dass es im Rahmen der Regierungsverhandlungen weitere Lockerungen in diese Richtung geben könnte.

Das Thema ist längst auch ein Politikum. So äußerte bereits im September Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) in einem Schreiben an Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP), das dem KURIER vorliegt, entsprechende Bedenken. Dass sich die ÖVP-geführten Landesregierungen in Niederösterreich und Salzburg in ihren Regierungsprogrammen explizit gegen solche spekulative Anlegerwohnungen aussprechen, „sollte der Bundesregierung […] ein klares Signal sein“, heißt es darin.

Kommunale Bauprojekte

Ein zweites Thema sorgt für Unruhe: An sich sind gemeinnützige Bauvereinigungen verpflichtet, überwiegend Wohnungen zu errichten. Nun kursieren Überlegungen, dass es ihnen leichter als bisher gemacht werden soll, auch kommunale Bauvorhaben – von Volksschulen über Gemeindeämter bis Pflegeeinrichtungen - durchzuführen. Bisher war dafür eine spezielle Genehmigung nötig.