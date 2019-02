Wie sich Investoren mit Sozialwohnungen eine goldene Nase verdienen

Mit einer sozialen Wohnbaugesellschaft können findige Investoren eine Menge Geld verdienen. So geschehen in Wien-Ottakring, wo der Wert von vier Wohnhäusern mit 177 Sozialwohnungen wie von Zauberhand in wenigen Monaten um 208 Prozent gestiegen ist.

Die Wohnungen gehörten zur burgenländischen Wohnbaugesellschaft Riedenhof, die zuletzt für Schlagzeilen sorgte: 2015 verlor sie ihre Gemeinnützigkeit. Die fälligen Abschlagszahlungen an das Land seien aber um 24 Millionen Euro zu niedrig bemessen worden, wie zuletzt ein Gutachter für das Land Burgenland feststellte. Dies wohl deshalb, weil die Immobilien viel zu niedrig bewertet worden waren. Mit diesem Befund in der Hand zeigte das Land mehrere Personen an – darunter den Wiener Immo-Investor Michael Tojner.