Grüne Generalsekretärin: "Es kann noch vieles gelingen, wenn die ÖVP das auch will"

Es gab im Wahlkampf viel Kritik an der Krisenkommunikation der Parteispitze. Welche Lehren haben Sie daraus gezogen?

Wir haben sicher nicht alles richtig gemacht, aber gezeigt, dass wir zusammenhalten. Es war eine Ausnahmesituation mit Angriffen, die wir in dieser Form nicht gekannt haben. Wer künftig in die Politik geht, wird sich fragen: Was habe ich in den letzten Jahren von mir gegeben, was habe ich geschrieben, was hört man über mich, wenn man meine Bekannten fragt? Das Privatleben wird in Vorgesprächen wohl stärker Thema sein.

Werden Kandidaten künftig gründlicher durchleuchtet?

Es geht mehr darum, als Organisation auf solche Angriffe besser vorbereitet zu sein.