Und wieder kann man nach einer Klimakonferenz nur hoffen, dass die nächste – in Belem, Brasilien – ein besseres Ergebnis liefert.

In Baku ging am Samstag die 29. der Vereinten Nationen zu Ende. Es gab kleine Fortschritte beim Thema internationale Klimafinanzierung. Aber die großen Brocken – etwa ein Zieldatum für ein Ende der fossilen Energien weltweit – gab es nicht. Wenige Wochen vorher endete die 16. UN-Konferenz zur biologischen Vielfalt in Cali, Kolumbien, ähnlich ergebnislos: Nur 44 von 196 Mitgliedsstaaten der Biodiversitätskonvention reichten die geforderten konkreten Pläne für den Schutz von Land- und Ozeanflächen ein. Und die Industrieländer verweigerten ausreichende Zusagen für den Biodiversitätsfonds, aus dem ärmere Länder den Naturschutz finanzieren sollen.