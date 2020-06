Warum Schmetterlingsraupen wichtig für das Ökosystem sind

„Wenn Flächen so gepflegt werden, dass eine Vielfalt an Lebensräumen entsteht, kann man aktiv viele Insekten unterstützen. Ganz besonders gilt das für Schmetterlinge mit ihren unterschiedlichen Ansprüchen in ihren verschiedenen Lebensstadien vom Ei über die Raupe und Puppe bis zum Schmetterling“, hält Andrea Schnattinger, Biologin und Wiener Umweltanwältin, fest.

Raupen als Futter

Es gilt, alle Entwicklungsstadien von Schmetterlingen zu fördern. Raupen sind nicht zuletzt eine hochwertige Nahrung für viele andere Tiere. Ein Schmetterlingsweibchen legt hunderte bis tausende Eier. Von den daraus schlüpfenden Raupen entwickelt sich nur ein kleiner Bruchteil zu Faltern. Die allermeisten werden gefressen.

Besonders die Aufzucht vieler Jungvögel ist ohne Raupen unmöglich. Der Rückgang der Vögel steht in Zusammenhang mit dem Rückgang der Raupen und Schmetterlinge. Aber auch viele Reptilien, Igel, Kleinsäuger und Amphibien schätzen Raupen zwischendurch.

Raupenschutz heißt Artenschutz - für die bunten Überflieger und zahlreiche Fressfeinde.