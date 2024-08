Causa Luger: Warum SPÖ-Chef Babler so lange schweigt

Wie nun bekannt wurde, hat der Stadtchef im Jahr 2017 dem mittlerweile gefeuerten Brucknerhaus-Leiter vorab Fragen zu dessen Hearing weitergeleitet und bis zuletzt die Öffentlichkeit darüber belogen. Dennoch bleibt Luger vorerst im Amt: Die Linzer Stadtpartei hat sich am Mittwoch geschlossen hinter ihn gestellt.

SPÖ-Skandal zur Unzeit

Während es von allen anderen Parteien Rücktrittstaufforderungen hagelt, will sich auch SPÖ-Chef Andreas Babler bis dato nicht zur Causa äußern. Dabei kommt sie für ihn zur Unzeit, läuft doch der Wahlkampf für die SPÖ derzeit alles andere als rund: In Umfragen steckt man auf Platz drei fest. Fieberhaft beriet man Donnerstagvormittag in der Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße noch, wie man mit der Affäre umgehen soll.