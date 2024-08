Rücktritt gefordert: Luger stellt der Partei die Vertrauensfrage

Es erinnert ein wenig an die Watergate-Affäre des damaligen US-Präsidenten Richard Nixon . Dieser hatte als Strategie, nur das zuzugeben, was bewiesen war. Das hat der Linzer SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger am Dienstag auch gemacht. Zugegeben, dass er es selber war, der dem entlassenen künstlerischen Direktor des Brucknerhauses, Dietmar Kerschbaum, die Unterlagen samt aller Fragen der Hearingkomission vor der Bestellung dieses Postens zugeschanzt hatte.

© Brucknerhaus/Reinhard winkler

Als Grundlage diente dafür offenbar eine schon lange vor der Bestellung bestehende Du-Freundschaft der beiden, die sich bei kulturellen Veranstaltungen im Burgenland entwickelt hat und die in Chats nun öffentlich gemacht wurde. Samt zweistündigem Treffen der beiden zur Vorbesprechung des Hearings, wie die von den Oberösterreichischen Nachrichten veröffentlichten Chats nahelegen.

Die Reaktionen auf Lugers "Geständnis" sind naturgemäß heftig. Denn offenbar hat niemand, nicht einmal engste Vertraute aus der Stadt und der Politik, darüber Bescheid gewusst. Ein "Whistleblower" hat im November des Vorjahres die Stadt darüber informiert, dass Kerschbaum die Hearing-Unterlagen erhalten hätte. Luger stellt Vertrauensfrage Luger, der selbst zu diesem Zeitpunkt Aufsichtsratsvorsitzender der LIVA war - also der Linzer Veranstaltungstochtergesellschaft, zu der das Brucknerhaus gehört - hat dazu sogar ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Den Aufsichtsrat, der 14 Tage später getagt hat, hat Luger darüber nicht informiert. Der Vorsitz hat er mittlerweile zurückgelegt. Das Gutachten hat auch Sprengstoff. Mehr, als zum Zeitpunkt der Veröffentlichung durch Luger anzunehmen war. Denn Luger gab im März an, dass laut dem Gutachten Kerschbaum für die Entgegennahme der Unterlagen juristisch kein Vorwurf zu machen sei. Auch sei auszuschließen, dass Schadenersatzforderungen von nicht zum Zug gekommenen Bewerbern von Erfolg gekrönt sein könnten. Was Luger sehr wohl in dem Gutachten lesen konnte: Dass die Weitergabe der Unterlagen ein strafbares Delikt darstellen könnte. Was er damals verschwieg: Dass es sich dabei um ihn selbst handelt.

Jetzt ist Lugers Konstrukt in sich zusammengebrochen. Die Reaktionen der politischen Mitbewerbern sind heftig. Er selbst stellt heute, Mittwoch, seiner Partei die Vertrauensfrage. In Sitzungen der Linzer SPÖ-Parteigremien wird demnach über Lugers Zukunft entschieden. Dem Vernehmen nach wussten nicht einmal die engsten Mitarbeiter und Parteifreunde Lugers über dessen Fehlverhalten Bescheid. ÖVP fordert "sofortigen Rücktritt" Für den Linzer ÖVP-Vizebürgermeister Martin Hajart ist am Tag nach dem Auffliegen der Affäre "unabhängig von der zu prüfenden strafrechtlichen Relevanz" klar: "Luger ist – per sofort – als Bürgermeister nicht mehr tragbar." Nach Monaten voll mit Scheingefechten und Nebelgranaten in der Causa Brucknerhaus "ist das Lügenkonstrukt des Linzer Bürgermeisters Klaus Luger nun völlig in sich zusammengebrochen“, findet der Linzer Vizebürgermeister Martin Hajart nach einer außerordentlichen Sitzung des ÖVP-Stadtparteivorstandes am Mittwochvormittag klare Worte. Die Linzer ÖVP verlangt den Rücktritt von Luger aus dem Amt des Bürgermeisters.