Brucknerhaus-Intendant Kerschbaum will Vertragsauflösung anfechten

Der bereits freigestellte künstlerische Geschäftsführer der Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA und Brucknerhaus-Intendant Dietmar Kerschbaum, dessen Entlassung am Dienstag beschlossen wurde, will sich gegen dieses Vorgehen zur Wehr setzen. Laut Medienberichten will er die Vertragsauflösung anfechten.

Kerschbaum selbst erwägt ebenfalls juristische Schritte. "Eine Anzeige wegen Vorverurteilung und Rufmordes behalte ich mir vor. Es geht um meine Reputation, ich verlange, dass diese wieder hergestellt wird", so der Burgenländer in den Oberösterreichischen Nachrichten (Mittwochausgabe). Gegenüber dem ORF Oberösterreich beteuerte er: "Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Das ist ja das Thema. Wenn mir der Bericht zur Verfügung gestellt worden wäre, könnte ich auf all die Punkte zumindest antworten." Und in der "Kronenzeitung" sagte er: "Jetzt ist das Arbeitsgericht am Zug."

Im März, kurz vor den Feierlichkeiten zum 50-Jahr-Jubiläum des Brucknerhauses, waren Vorwürfe gegen Kerschbaum öffentlich geworden, die seine Freistellung - und jene des kaufmännischen Geschäftsführers Rainer Stadler - durch den LIVA-Aufsichtsrat zur Folge hatten.