Härtere Strafen bei Missbrauch: Regierung beschließt Kinderschutzpaket

Plakolm spielt auf den Fall Teichtmeister an: "Hat zuletzt Anlässe gegeben"

Nicht nur Justizministerin Alma Zadić (Grüne) und Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) lobten das Paket, auch Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP): "Das ist ein klassisches Beispiel für Anlassgesetzgebung. Anlassgesetzgebung deshalb, weil es in letzter Zeit Anlässe gegeben hat, bei denen die Strafen nicht in Relation zum verursachten Leid standen", spielte sie auf das Urteil in der Causa Teichtmeister an, ohne diese direkt anzusprechen.