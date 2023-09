Nach Teichtmeister-Urteil: FPÖ kündigt Kinderschutzpaket an

Teichtmeister war vergangene Woche wegen Besitzes und Herstellung Zehntausender Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung sowie einer bedingt nachgesehenen Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum verurteilt worden - ein Urteil, das laut Kickl "viele Menschen" nicht verstünden.

Eine FPÖ-geführte Bundesregierung würde jedenfalls "die Opfer mit all ihren Bedürfnissen" ins Zentrum des Kinderschutzes stellen, kündigte Kickl in der Aussendung an.