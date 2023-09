Nach Teistmeister-Urteil: Expertinnen wollen keine Strafverschärfungen

➤ Mehr lesen: Teichtmeisters letzter Vorhang ist gefallen

Es gehe jetzt auch darum, den Diskurs um Strafen für Sexualvergehen oder -verbrechen nicht weiter zu emotionalisieren. Teichtmeister habe keine einzige Gewalthandlung vorgenommen, sondern sich das, was andere produziert haben, beschafft und gesammelt, betonte Beclin in diesem Zusammenhang. Primäres Ziel müsse es sein, die Hersteller und Vertreiber von Missbrauchsmaterial "zu erwischen".

Höhere Strafe wäre "unverhältnismäßig"

"Es ist zwischen Hands On- und Hands Off-Delikten zu unterscheiden", meinte Ingeborg Zerbes, Professorin für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Wien. Sehr hohe Strafen für Täter, die sich nicht direkt an Kindern vergreifen, wären "vergleichsweise unverhältnismäßig", wenn man sie in Bezug zu unmittelbarem Kindesmissbrauch setzt, hielt Zerbes im Gespräch mit der APA fest. Forderungen nach höheren Strafen "bewirken nur eine Scheinprävention", sagte die Expertin, die sich dagegen ausspricht, allein aufgrund des Falls Teichtmeister die Gesetze zu ändern. "Anlassgesetzgebung lässt Sachlichkeit und kriminalpolitisches Augenmaß vermissen", warnte Zerbes.

