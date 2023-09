Keine Strafe wiegt Kindesleid auf

Kindesleid löst Emotionen aus. Den Tätern schlägt Verachtung und Hass entgegen. Noch mehr bei einem Prominenten. In einem Gerichtssaal allerdings hat das nichts zu suchen. Und sei der Tatvorwurf noch so abscheulich. Selbst der Richter spricht diesen Aspekt an: Die soziale Ächtung und die Vorverurteilung müssen berücksichtigt werden – in seinen Augen allerdings zugunsten des Angeklagten.

Im Gericht müssen Fakten sprechen. Es kommen Experten zu Wort. Die Einschätzung eines versierten Gutachters hat Gewicht: Teichtmeister ist krank. Und wesentlich: Er hat es selbst eingesehen.

Wie geht die Gesellschaft mit derartigen Tätern um? Man kann sie wegsperren – was in vielen Fällen unumgänglich ist und auch diesmal von vielen gefordert wurde. Doch eine entsprechende Betreuung hinter Gittern ist nicht gegeben, Teichtmeister wäre nach relativ kurzer Zeit wieder frei gewesen. Und dann?

Eine bedingte Strafe und eine bedingte Unterbringung mit Weisungen klingen auf den ersten Blick harmlos. Doch sie bedeuten Kontrolle, die hinter Gittern nicht möglich ist. Ein Fehltritt reicht, um die Freiheit einzubüßen. Eine Strafe, die (hoffentlich) mehr Effekt hat, als ein Gefängnisaufenthalt.