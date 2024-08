Kindergartenplätze in Österreich: Große regionale Unterschiede trotz Fortschritten

Die Zahl der Kindergartenplätze in Österreich , die mit einem Vollzeitjob vereinbar sind, ist gestiegen. Knapp 60 Prozent sind es jetzt österreichweit. Doch ob Eltern davon auch wirklich profitieren, hängt nach wie vor vom Wohnort ab.

Den stärksten Anstieg gab es laut dem Monitoring-Bericht der Statistik Austria in Vorarlberg und Niederösterreich . In Niederösterreich lag man etwa 2022 noch bei gerade einmal 26 Prozent Vollzeitplätzen für Drei-bis Fünfjährige, mittlerweile sind es 52 Prozent.

Spitzenreiter bei den Kindergärten, die nicht nur täglich lange geöffnet haben, sondern auch nur wenige Schließtage in den Ferien haben, ist nach wie vor Wien . In der Bundeshauptstadt sind 90 Prozent der Kindergartenplätze Vollzeit-tauglich.

Im Ö1-Morgenjournal war dazu am Mittwoch Ines Stilling , Bereichsleiterin Soziales bei der Arbeiterkammer Wien, geladen.

Schlusslicht in der Statistik bleibt aber mit Abstand Oberösterreich , hier gibt es lediglich knapp 40 Prozent Vollzeit-Plätze.

Einen negativen Trend , also ein Minus bei den Vollzeit-Plätzen, gab es im Vorjahr in der Steiermark . Hier ist der Anteil bei den Drei- bis Fünfjährigen auf 46 Prozent zurückgegangen.

Sie spricht grundsätzlich von einer "positiven Richtung" jedoch sei noch "deutlich Luft nach oben". Denn Wien verzerre die Statistik im positiven Sinne. "Damit Eltern wirklich Wahlfreiheit haben, um Beruf und Familie vereinbaren zu können, gibt es in allen Bundesländern noch viel zu tun", so die Expertin.

Zum Anstieg der beiden Bundesländer Niederösterreich und Vorarlberg sagt Stilling: "Der politische Druck war in beiden Bundesländern mittlerweile so groß, dass es einfach nicht mehr ging, nur Halbtagsangebote anzubieten."

In Niederösterreich würden beispielsweise zahlreiche Menschen leben, die täglich zum Arbeiten nach Wien pendeln und einfach kein Verständnis mehr hätten, warum der Kindergarten schon am frühen Nachmittag schließt, so die Expertin.