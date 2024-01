Deutschmängel bei Pädagogen sorgen für Ärger bei Eltern

"Die Kinder bei uns an der Volksschule sprechen teils besser Deutsch als die Freizeitpädagogen", schildert die Mutter eines Mädchens an einer offenen Wiener Volksschule, die anonym bleiben will. "Bei uns konnte der Freizeitpädagoge aufgrund des fehlenden Wortschatzes den Kindern nicht erklären, warum er bestimmte Regeln aufgestellt hat."

Die teils massiven Mängel bei Pädagogen mit nicht deutscher Muttersprache würden auch bei anderen Eltern für Ärger sorgen. Man habe sich darum bereits in mehrfachen Gesprächen an die Schule und den Träger BiM gewandt. Die "Bildung im Mittelpunkt GmbH (BiM)" übernimmt als Unternehmen der Stadt Wien die Nachmittagsbetreuung an allen öffentlichen Volksschulen in der Bundeshauptstadt und stellt Personal für rund 150 Einrichtungen.