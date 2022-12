Deutsch setzt sich an Wiener Schulen immer mehr durch

Die Entscheidung über Deutschförderklassen liegt beim Bund, die Stadt will jedoch, wo möglich, auch selbst gegensteuern, sagte Wiederkehr. So will man etwa die Ganztagsschulen weiter ausbauen und überlegt, die Kriterien für die Aufnahme zu ändern.

War es bisher so, dass etwa alleinerziehende Eltern bevorzugt wurden, könnten künftig auch Faktoren wie der Bildungsabschluss oder das Einkommen der Eltern verstärkt berücksichtigt werden. Kinder aus bildungsferneren Schichten sollen so verstärkt in die ganztägigen Schulformen gebracht werden.

Mehr Unterstützungskräfte

Weitere Vorschläge des Integrationsrats, wie der Ausbau des Unterstützungspersonals in Schulen und Kindergärten, seien bereits im Werden, so Wiederkehr. Auch im Bereich der Elternarbeit wurde erst vor wenigen Wochen ein neues Workshop-Angebot vorgestellt.

"Angesichts der massiven Herausforderungen an Wiener Schulen im Vergleich zu den anderen Bundesländern" brauche die Stadt aber vor allem "dringend mehr Ressourcen vom Bund sowie einen österreichweiten Chancenindex". Zudem wünscht sich Wiederkehr aus dem Ministerium die Weiterentwicklung der Deutschförderklassen sowie ein verpflichtendes zweites Kindergartenjahr.