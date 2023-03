Deutsch als Pausensprache: "Das ist Populismus pur"

Gewalt an den Schulen sei inakzeptabel, betonte Kimberger, und die Eltern seien hier jedenfalls auch in die Pflicht zu nehmen. Ein Eltern-Lehrer-Gespräch unter Zwang sieht er hier allerdings nicht als Lösung, die Möglichkeiten von Lehrpersonal und Schulleitungen seien irgendwann einfach ausgeschöpft. "Schule wird das alleine nicht leisten können, sondern da brauchen wir Unterstützung von verschiedenen Institutionen und Behörden, wenn es zu so einer Entwicklung kommt."

Auch an den berufsbildenden höheren Schulen (BHS) sieht Direktorensprecher Bodai keinen Bedarf nach verpflichtenden Eltern-Lehrer-Gesprächen. Gespräche mit den Eltern fänden bei Problemen so oder so statt und in der Regel hätten diese das Ziel, gemeinsam mit der Schule die Situation zu verbessern.