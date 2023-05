Wie man aus Brennpunktschulen Eliteschulen macht

Sogenannte Brennpunktschulen mit über 80 Prozent sozial benachteiligten Kindern – davon schaffen es über 90 Prozent an eine Universität oder Fachhochschule. Was wie eine Utopie klingt, ist in Schulen in den USA und in London dank gezielter und konsequenter Unterrichtsentwicklung Realität geworden. Im Rahmen einer Pressekonferenz zum Forschungsprojekt „School Quality and Teacher Education“ stellte Roland Bernhard, Studienleiter in Oxford und Wien sowie Professor für Schulentwicklung und Leadership an der KPH Wien/Krems, gemeinsam mit dem erfolgreichen amerikanischen Schulmanager und Bestsellerautor Doug Lemov sowie Vertreterinnen aus der österreichischen Schulpraxis die Hebel vor, die auch in Österreich rasch und nachhaltig zu Bildungsgerechtigkeit führen. „Radikale Verbesserung von Lernleistungen ist selbst in den allerwidrigsten Umständen immer möglich“, so Bernhard, der ein klares Bekenntnis zu mehr Bildungsgerechtigkeit und Chancenfairness in Österreich fordert. „Es darf in Österreich keine Ausrede mehr geben.“

Der „London Effect“

Der "London Effect" zeigt, wie die Schule benachteiligte Kinder aus der Armut holt und zu Leistungsträgern der Gesellschaft macht: „London hat ernst gemacht mit Chancenfairness und Bildungsgerechtigkeit“, stellte Bernhard fest. „Schulen mit über 80 Prozent sozial benachteiligten Kindern, von denen der überwiegende Teil nicht Englisch als Muttersprache hat, haben sich innerhalb kurzer Zeit von so genannten ‚failing schools‘ zu den besten Schulen des Landes entwickelt. Weit über 90 Prozent der Absolventen gehen mittlerweile an Universitäten, 60 Prozent an Elite-Unis, hat ein Schulleiter in einem der ärmsten Viertel Englands (Tower Hamlets) in einem Interview begeistert erzählt. Solche Schulen zeigen vor, wie man benachteiligte Kinder aus der Armut holt und sie zu Leistungsträgern der Gesellschaft macht.“Gelungen ist dieser sog. ‚London Effect‘ durch einen konsequenten Fokus auf die Qualität des Unterrichts und durch pädagogische Leadership von Schulleitungen. Nach dem Motto „Lernen von den Besten“ stehen in den Schulen die Klassenzimmer immer offen, Lehrkräfte besuchen einander und geben einander Feedback. Besonders erfolgreiche Lehrkräfte werden ausgewählt, vorzuzeigen, wie hervorragender Unterricht funktioniert.