Regierung will jährliches Monitoring für Kinderbetreuung

In Summe will die türkis-grüne Bundesregierung 4,5 Milliarden Euro in den kommenden Jahren in die Kinderbetreuung investieren, wie Kanzler Nehammer, Vizekanzler Kogler und Familien- und Frauenministerin Raab nach dem Ministerrat betonen.

Um die österreichweiten Unterschiede in puncto Kinderbetreuung - vom Bedarf über die vorhandenen Ressourcen bis hin zu den Öffnungszeiten - zu evaluieren und "bestehende Versorgungslücken" zu schließen, sollen die Daten gesammelten und Ende März 2024 erstmals vorgelegt werden.

Folgende Daten sollen laut Informationen des Bundeskanzleramtes erhoben werden: