Finanzausgleich: Mehr Geld für Kinderbetreuung, Klimaschutz und Wohnen

Am Ende waren alle Beteiligten glücklich: Nach monatelangen zähen Verhandlungen wurden am Dienstag die letzten noch offenen Details für den Finanzausgleich fixiert. Der am Nachmittag unterzeichnete Pakt regelt die Aufteilung der Steuereinnahmen des Bundes auf Länder und Gemeinden für die kommenden Jahre.

Schon vor Längerem wurden 2,4 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich für Länder und Gemeinden vereinbart, allerdings ist ein Teil davon gekoppelt an eine Reihe von Reformen und Zielvorgaben. Diese wurden noch bis zuletzt verhandelt, sie teilen sich auf drei Bereiche auf.

Bei der Kinderbetreuung ist das Ziel, die Quote bei den unter Dreijährigen bis zum Ende der Finanzausgleichsperiode in jedem Bundesland auf zumindest 38 Prozent oder um einen Prozentpunkt pro Jahr zu erhöhen. Beim Ausbau des leistbaren Wohnraums soll eine Renovierungsquote öffentlicher Gebäude von drei Prozent erreicht werden. Weiters sollen 30 Prozent der Wohnbauförderungsbeiträge für Sanierung vorgesehen werden. Alternativ kann mehr nachverdichtet werden, um Bodenversiegelung hintanzuhalten. Im Bereich Umwelt/Energie wurde vereinbart, den erneuerbaren Anteil am Energieverbrauch um 0,5 bis ein Prozentpunkt pro Jahr zu erhöhen.