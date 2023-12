Oberösterreich zieht Bilanz bei Kinderbetreuung

Das Land würde Menschen mit „Oberösterreich als Kinderland Nummer 1“ in die Irre führt: „Wir erleben in der AK-Beratung zahlreiche Anrufe von Eltern, die beklagen, dass sich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für sie nicht ausgeht. Grund dafür sind die starren Öffnungszeiten, die nicht mit der zunehmenden Flexibilisierung der Arbeitszeiten Schritt halten“, so Stangl.

Für SPÖ, Grüne und NEOS reichen die bisherigen Maßnahmen nicht aus. "Da Oberösterreich im Ranking etwa bei der Betreuung Unter-Drei-Jähriger Letzter ist, ist ein massiver Ausbau nötig. Das geht sich mit den bisherigen und heute vorgestellten Plänen sicherlich nicht aus", sagt etwa SPÖ-Bildungssprecherin Doris Margreiter.