30 Stunden Kinderbetreuung vormittags beitragsfrei

Die Veränderung kündigten Landeshauptmann Thomas Stelzer sowie seine Stellvertreterin Christine Haberlander (beide ÖVP) und sein Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) in einer Pressekonferenz am Montag in Linz an. Für Familien mit mehreren Kindern soll es zusätzliche Ermäßigungen beim Nachmittagsbeitrag geben. Dieser werde aber bleiben. "Aus heutiger Sicht sind keine weiteren Schritte geplant, was die Beiträge angeht", sagte Stelzer und verwies darauf, dass man dann ohnehin zu den günstigsten Angeboten im Ländervergleich gehöre. Mit dem neuen System seien 30 Stunden Kinderbetreuung am Vormittag pro Woche beitragsfrei von null bis sechs Jahren.

