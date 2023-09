Tipps für die Eingewöhnung: Gut ankommen im Kindergarten

Anfang September beginnt nicht nur die Schule, sondern für viele auch die Eingewöhnung in den Kindergarten. In den ersten Tagen sind Mama, Papa oder andere Bezugspersonen mit in der Gruppe. Dann heißt es Abschied nehmen und die Zeit ohne Eltern auszudehnen.

Während manche Kinder gleich spielen, fällt anderen die Trennung schwer. Wie ein Kind reagieren wird, sei schwer einzuschätzen, meint Pädagogin Sandra Purtscher von der Diakonie in Wien.