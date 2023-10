Kindergärten: Gehälter im armutsgefährdeten Bereich

Wenn Frauen in der Kinderbetreuung tätig sind, schrammen sie oft an der Armutsgefährdungsschwelle - oder sie kommen in manchen Bundesländern sogar darunter zu liegen. Das haben Berechnungen des gewerkschaftsnahen Momentum Instituts ergeben. Sie wurden am Montag präsentiert, also einen Tag vor den in Wien angesetzte Protesten des Personals der Kindergärten, Horte und schulischen Freizeitbetreuung.

Frauen in der Kinderbetreuung bekommen im Schnitt einen Nettolohn von 1.464 Euro, hieß es in der Aussendung. Damit würden sie lediglich 72 Euro über der Armutsgefährdungsschwelle liegen. Wien nimmt mit 1.661 Euro den Spitzenplatz ein. In den Bundesländern Tirol, Oberösterreich und Salzburg wird die Arbeit laut der Analyse sogar unter der Armutsgefährdungsschwelle abgegolten.