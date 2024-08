Aber es müsse Ziel sein, die Zahl von ihnen an sich zu reduzieren. Welche Maßnahmen dabei am geeignetsten seien, gelte es nun auszuarbeiten. Ansetzen könnte man etwa auch bei der Frage, welche Art von Mobilfunkkommunikation die entsprechende Personengruppe haben dürfe.

Die Radikalisierung von islamistischen Straftätern auch nach einer Haft macht Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) Sorge. Dementsprechend denkt er im APA-Interview an, "neue Möglichkeiten zu schaffen, sie aus dem Verkehr zu ziehen". Eine Art Maßnahmenvollzug, also Freiheitsentzug nach Abbüßen der Haftstrafe, könnte für den Innenminister "eine Möglichkeit" sein.

Dennoch ist Karner auch nach dem verhinderten Anschlag auf ein Taylor Swift-Konzert überzeugt, dass Großveranstaltungen in Österreich weiter durchführbar sind: "Es wird auch in Zukunft große, schöne, friedliche, freudvolle Feste und Veranstaltungen geben. Davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt."

Derzeit sei es so, dass in den Verbotszonen wie am Wiener Reumannplatz Stichwaffen abgenommen werden können, ein paar Straßen weiter aber nicht mehr. Daher gehe es darum, die Regelung österreichweit auszurollen, um ein leichteres schnelleres Einschreiten für Gefährdungsszenarien zu ermöglichen. Nicht gedacht sei ein Verbot für Jausenmesser oder für das Brauchtum.

In der Asylpolitik beharrt Karner darauf, dass Schlepper einen Bogen um Österreich machen, sonst wären die Zahlen bei der illegalen Migration nicht dem europäischen Trend widersprechend um 65 Prozent, im Burgenland sogar um 97 Prozent zurückgegangen. Doch will der Innenminister auf europäischer Ebene Schritte dagegen setzen, dass de facto jeder Afghane oder Syrer einen Schutzstatus erhält.

Bei Syrien könnten die Region um Damaskus und eventuell ein zweites Gebiet als sicher definiert werden. Damit wäre es vorbei mit dem Automatismus, dass fast jedem Syrer subsidiärer Schutz oder Asyl zugesprochen werde. In Sachen Afghanistan sei man in intensiven Gesprächen, Flüchtlinge zumindest in die Region zurückzubringen. Dem steht die EU-Regel entgegen, wonach es eine Anbindung an das Land geben muss, in das abgeschoben wird. Karner drängt daher darauf, dass dieses "Verbindungskriterium" wegfällt.