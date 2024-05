Karner über Tour von FPÖ-Chef Kickl: "Das ist erbärmlich“

In Europa gab es bis Ende April mit 332.500 Asylanträgen fast gleich viele Ansuchen wie im Vorjahr.

In Österreich wurden heuer bisher 9.173 Asylanträge gestellt. Das sind 33 Prozent weniger als im ersten Jahresdrittel 2023. 4.840 Anträge stammen von Minderjährigen, 5.671 Asylanträge wurden von Syrern gestellt, 933 von Menschen aus Afghanistan.

Sie kämpfen mit einem Dutzend anderer EU-Staaten dafür, Asylzentren in Drittstaaten zu errichten. Ist es nicht ein Armutszeugnis der EU, dass Staaten Geld dafür bekommen, Migranten aufzunehmen, weil es die EU-Staaten selbst nicht und nicht zuwege bringen?

Es gibt aber auch das Beispiel der Kooperation zwischen Italien und Albanien oder Dänemark, das sich beim EU-Beitritt eine eigene Regel ausverhandelt hat. Deshalb haben wir mit Dänemark vor eineinhalb Jahren begonnen, an einem Drittstaat-Modell zu arbeiten. Mittlerweile sind es 15 Staaten, die solche Lösungen wollen.

Mit neuen Modellen meinen Sie jenes, dass der britische Premier Rishi Sunak diese Woche mit Kanzler Karl Nehammer besprochen hat. Großbritannien will Migranten nach Ruanda abschieben. Das geht aber nur, weil die Briten nicht mehr in der EU sind.

Österreich und Dänemark haben gemeinsam ein Grenzschutzzentrum zwischen Tunesien und Algerien finanziert, um die Ausbildung der Beamten dort sicherzustellen. Durch das sogenannte Verbindungskriterium ist es Österreich im Gegensatz zu Großbritannien aber nicht möglich, allein in einen Drittstaat abzuschieben.

Ja, aber es ist die Aufgabe und Verantwortung Europas, auf Augenhöhe mit den Ländern zu kooperieren, damit die Menschen vor Ort gut versorgt werden und sich nicht Schleppern anvertrauen, letztendlich Gefahr laufen, zu ertrinken oder in Lkw zu ersticken. Ruanda zeigt, dass es diese Möglichkeiten gibt.

Egal ob die Türkei, der Libanon oder Ruanda: Diese Länder bekommen alle Geld, um Migranten aufzunehmen. Damit begibt sich die EU in eine Abhängigkeit, denn die Bereitschaft, Migranten im Land zu belassen, die muss nicht von Dauer sein ...

Die Gründe sind vollkommen unterschiedlich, wie ich aus Diskussionen mit Amtskollegen weiß. Finnland ist von hybrider Kriegsführung durch gesteuerte illegale Migration aus Russland betroffen. Zypern ist betroffen, weil für die Flüchtlinge im Libanon der kürzeste Weg nach Europa über Zypern führt. Österreich ist betroffen, weil das System löchrig ist. Was uns eint ist, dass wir das System verändern und verschärfen müssen.

Ich bin kein Wahrscheinlichkeitsrechner. Aber ich arbeite hart daran, dass sich Dinge verbessern. Das ist das Wesen der Demokratie, dass man sich Mehrheiten sucht, um Neues möglich zu machen. Der Asyl- und Migrationspakt ist beschlossen, nun geht es an die Umsetzung.

Drittstaaten-Modell, Grenzschutzzentren – was halten Sie künftig für wahrscheinlicher?

Die meisten Asyl-Antragssteller in Österreich kommen aus dem Bürgerkriegsland Syrien – gleichzeitig wollen Sie die Menschen nach Syrien abschieben. Ist das nicht zynisch?

Nein, das ist überhaupt nicht zynisch. Es ist pragmatisch, mit anderen Ländern über diese Möglichkeit zu sprechen. Genau das haben wir bei der Konferenz in Zypern getan. Zypern hat beispielsweise Asylanträge aus Syrien für einige Zeit ausgesetzt. Gleichzeitig haben wir eruiert, ob es Regionen in Syrien gibt, die wieder sicher sind. Rund um Damaskus gibt es nämlich solche Regionen. Unsere zypriotischen Kollegen sagen, dass es junge Männer gibt, die in eben diesen Regionen auf Heimaturlaub fahren. Genau deshalb ist es doch legitim und richtig, über Abschiebungen und Rückführungen zu sprechen.

Und junge Frauen oder Kinder aus Syrien haben Sie jetzt absichtlich nicht genannt?

Faktum ist, dass die Mehrheit der syrischen Antragssteller männlich und zwischen 16 und 30 Jahre alt ist. Frauen und Kinder kommen über das Recht des Familiennachzugs zu uns.

Sie wollen mit mehr DNA-Tests sicherstellen, ob es sich bei den Antragsstellern tatsächlich um Familien handelt. Warum spricht sich die ÖVP ausgerechnet jetzt für diese schon etablierte Möglichkeit aus und vor allem, was versprechen Sie sich davon?

Stimmt, die Möglichkeit gab es immer, aber wir haben das Problem, dass Dokumente auch gefälscht werden, die Möglichkeit des Familiennachzugs missbraucht wird. Deshalb erhöhen wir – wie bei einem Planquadrat – die Dichte an Kontrollen. Wir sehen bereits jetzt, dass es deutlich weniger Anträge auf Familiennachzug gibt – zuletzt waren es im April 811 statt knapp 2.200 im Januar.