„Fürchtet euch nicht“ - Herbert Kickl spielt den blauen Polit-Messias

Vor wenigen Monaten gab sich FPÖ-Chef Herbert Kickl zumindest vordergründig noch gemütlich-zünftig, als er mit seiner „Heimatherbst-Tour“ durch die Bierzelte des Landes zog. Bei der Neuauflage, die am Freitag in Wien startete, wurden angesichts der nahenden EU-Wahl und des Nationalratswahlkampfs schon in der Ankündigung andere Töne angestimmt. „Mit euch gegen das System“, ließen die Blauen auf den Einladungen wissen.