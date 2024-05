EU-Wahl: "Die FPÖ spielt russisches Roulette"

Die ÖVP definiert die Wahl in der Messe Oberwart wie seit Wochen als „Richtungsentscheidung“, versucht anfangs, Bilder der politischen Mitbewerber gleichsam als Negativszenario für sich sprechen zu lassen. Dann spricht Generalsekretär Christian Stocker. Er sieht SPÖ-Chef Andreas Babler sowie FPÖ-Chef Herbert Kickl und dessen EU-Spitzenkandidaten Harald Vilimsky als Gefahr für Europa, das die ÖVP laut Slogan „besser“ machen will.

Dann wird er im Ton lauter, in der Geste größer, spricht viel von Sorgen und Ängsten und von der Verantwortung und dem Selbstverständnis der ÖVP. Ehe Reinhold Lopatka am Wort ist, schafft es Nehammer in seiner 20-minütigen Rede noch, den Koalitionsstreit rund um Renaturierung zu erwähnen, das Subsidiaritätsprinzip zu loben und die Kondition von Marathonläufer Lopatka, auf die er "mit Ehrfurcht und Neid“ blickt.

Marathonlauf und EU-Zerstörer

Wie zum Beweis wird Lopatka dann in einem Video beim Laufen gezeigt ehe er das Wort ergreift. „Wir alle müssen bis zum 9. Juni laufen und kämpfen“, sagt der ÖVP-Spitzenkandidat. Er erinnert an die anfängliche Kritik an Babler und Kickl und daran, dass es politische Kräfte gebe, die die EU zerstören wollen. "Die FPÖ lebt vom Problem, wir wollen es lösen." Er wolle mit seinem 9-Punkte-Plan für die EU kämpfen, sie bestmöglich vertreten. Denn, so befindet Lopatka, würde es die EU nicht geben, "wir müssten sie gründen und Österreich müsste ein Gründungsmitglied sein".