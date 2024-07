ÖVP-Minister Karner reist trotz Boykotts nach Budapest

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) wird am Montag persönlich am informellen Rat der Innenminister in Budapest, Ungarn, teilnehmen.

Damit löst die ÖVP ein, was Kanzler Karl Nehammer vor rund einer Woche angekündigt hat: Trotz des Boykotts gegen Ungarn, den EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ausgerufen hat, schickt die ÖVP weiter ihre Ministerinnen und Minister zu den Treffen.