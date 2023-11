Kärnten: Budget 2024 mit Rekordschulden

Am späten Nachmittag fand eine Krisensitzung zwischen Städte- und Gemeindebund bzw. der Landesregierung statt. Die Kommunen sehen sich angesichts steigender Ausgaben und hoher Zahlungen an das Land mit einem Finanzkollaps konfrontiert. Bei dem Treffen wurden Maßnahmen, wie Soforthilfen und notwendige Reformen besprochen. Gefordert wird vom Bund, dass die 300 Millionen Euro, die dieser als Ertragsanteilsvorschüsse bereitstellt, in nicht rückzahlbare Zuschüsse umgewandelt werden. "Rückzahlbare Zuschüsse sind den Gemeinden in der derzeitigen Situation nicht mehr zumutbar und helfen nicht", so Kaiser und Schaunig.

Kurzfristig Liquidität geschaffen werden könnte über das Kärntner Gemeindereferat: Zum Beispiel werden Bedarfszuweisungen 2024 in mehreren Tranchen im Voraus ausbezahlt. Rechtlich geprüft werde zudem die Möglichkeit, Mittel aus dem Zukunftsfonds in den Kärntner Bildungsbaufonds einfließen zu lassen. Und es wurden Arbeitsgruppen eingerichtet, die Einsparungspotenziale finden und die künftige Reformen ins Auge fassen sollen, hieß es in einer Aussendung des Landespressedienstes.