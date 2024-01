Justizministerin Zadic: Werden wesentlich mehr Richter brauchen

In der Diskussion ĂŒber eine unabhĂ€ngige Weisungsspitze fĂŒr die Staatsanwaltschaften will Zadic nicht von ihrer Vorstellung eines Gremiums bzw. Senats an der Spitze abrĂŒcken. Die ÖVP beharrte hier zuletzt auf einer monokratischen Behörde mit einer dem Parlament verantwortlichen Person an der Spitze. "Wenn eine Person zu lange zu viel Macht hat, halte ich eine BĂŒndelung fĂŒr gefĂ€hrlich", so Zadic. "Erstens weiß man nie, wie Menschen mit Macht sich nach einer gewissen Zeit verhalten. Zweitens lĂ€sst sich eine einzige Person viel leichter von Parteien oder der Öffentlichkeit instrumentalisieren."

Bei der Bestellung könne man dagegen diskutieren, welche Rechte dem Parlament zukommen, meinte Zadic. Gleichzeitig mĂŒsse man aber einen Mechanismus einbauen, der sicherstellt, dass das Parlament nicht einfach eine Entscheidung blockieren könne und die Stelle unbesetzt bleibt. Nicht abrĂŒcken will Zadic von der Voraussetzung, dass zunĂ€chst ein Personalsenat aus anerkannten Vertretungen der Staatsanwaltschaft und der Richterschaft VorschlĂ€ge macht. Ob dann die Justizministerin aus diesen auswĂ€hlt oder das Parlament könne man ĂŒberlegen - vielleicht auch mit einer Verfallsfrist, durch die im Fall einer Nichtbestellung das Ernennungsrecht auf den BundesprĂ€sidenten ĂŒbergeht.