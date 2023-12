Koalitionskrach: Zadić veranlasst Enthaftung der Klimaaktivistin Windl

Mikl-Leitner fordert härtere Strafen für Protestaktionen

Zuvor hatte sich schon Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) "höchst irritiert" gezeigt. Es entstehe "der Eindruck, dass Klima-Kleber in diesem Land Narrenfreiheit genießen. Das ist fatal", betonte Mikl-Leitner am Dienstag in einem der APA übermittelten Statement. "Da kann die Polizei noch so engagiert und konsequent gegen diese Chaoten vorgehen, wenn sie dann von der Justiz mit Samthandschuhen angegriffen werden, nützt das alles nichts", bedauerte die Landeshauptfrau. Das Signal, das die Justizministerin an Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten "in ganz Europa" aussende, sei leider eindeutig: "Auf Österreichs Straßen herrscht Narrenfreiheit für diese Chaoten." Mikl-Leitner forderte bei der Gelegenheit einmal mehr härtere Strafen für Protestaktionen.

