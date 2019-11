Jabloner-Bericht sucht Wege aus der Justiz-Krise

Im Hinblick auf den Streit zwischen den drei eingangs genannten Behörden, wurde überlegt, durch eine Änderung der verfassungsgesetzlichen Grundlagen der Anklagebehörden zur Konfliktlösung beizutragen. Diese Idee habe den scheidenden Minister aber "noch nicht recht überzeugt." Vielmehr hält er eine Reform der formellen und informellen Kommunikation für notwendig.

Darum geht es hauptsächlich in der Frage nach den sogenannten "Weisungen zur Sachbehandlung". Dabei handelt es sich im Wesentlichen um ein Instrument, mit dem das in Vorhabensberichten vorgeschlagene Ergebnis geändert werden kann, also z.B. eine Anklageweisung statt der beabsichtigten Einstellung oder auch rechtliche Änderungen.

Davon wurden die – bisher üblichen – "Maßgaben" unterschieden: Sie änderten an der grundsätzlichen Genehmigung des Vorhabens nichts, sondern verlangten einerseits die Korrektur offensichtlicher Schreib-, Rechen- und sonstiger "berichtigungsfähiger Gebrechen", andererseits aber auch inhaltliche Änderungen der vorgeschlagenen Erledigung (z.B. der Begründung durch Streichungen oder Hinzufügungen).

Die Reformgruppe kam nun zum Schluss, "dass es in Zukunft keine ´Maßgaben´ mehr geben sollte, wenn die berichtsprüfende Instanz inhaltliche Änderungen des staatsanwaltschaftlichen Vorhabens fordert", heißt es im Bericht.