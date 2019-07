Justizminister Jabloner: "Die Justiz stirbt einen stillen Tod"

Justizminister Clemens Jabloner formuliert in den " Salzburger Nachrichten" und der " Tiroler Tageszeitung" (Mittwochausgabe) eine deutliche Warnung bezüglich der finanziellen Situation der Justiz in Österreich: "Ich kann nicht so dramatische Bilder zeichnen wie der Verteidigungsminister, der vor einem Ende der Katastropheneinsätze warnt. Ich würde sagen, die Justiz stirbt einen stillen Tod", so Jabloner.

Der langjährige Präsident des Verwaltungsgerichtshofs konstatiert früheren Regierungen Versagen in Sachen budgetäre Ausstattung der Justiz. "Jetzt ist ein Punkt erreicht, an dem ich Alarm schlagen muss. Ich sehe meine Aufgabe darin, den Blick aufs Wesentliche zu lenken. Wir können so nicht weitermachen", warnt Jabloner.