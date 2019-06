"Katastrophale finanzielle Lage": Bundesheer bittet um Unterstützung

Was das heißt? Bauer: "Das kann Geld sein, kann aber auch wesentlich mehr sein". Das Land Steiermark könne etwa Geräte und Fahrzeuge für den Katastrophenschutz anschaffen und dem Bundesheer, das sich diese Mittel nicht mehr leisten könne, zur Verfügung stellen. "Nur als Beispiel", sagt Bauer, der für Red Bull kein solches Beispiel nennen möchte. "Innovativ" heiße, dass sie sich etwas überlegen sollen.

Finanzierung "am Limit"

Aktuell bedrohe die "katastrophale finanzielle Lage" die Sicherheit Österreichs noch nicht, aber das Heer sei in vielen Bereichen "am Limit", so Bauer, der auf fehlende geländetaugliche Fahrzeuge und das Auslaufen von Flugstunden Ende 2020 verweist. Wenn bis dahin keine Entscheidung getroffen werde, ist "die Sicherheit nicht mehr vollumfänglich gewährleistet." Und: "Es muss allen klar sein, dass Dinge, die bisher selbstverständlich in der Verteidigung waren, bald nicht mehr oder nur noch eingeschränkt möglich sein werden."